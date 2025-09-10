Festival photos « Instants du quotidien » par l’association SPK atelier Sténopé Saint-Jean-Pied-de-Port

Festival photos « Instants du quotidien » par l’association SPK atelier Sténopé Saint-Jean-Pied-de-Port mercredi 10 septembre 2025.

Salle Estella du Jai Alai Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-10
fin : 2025-09-10

2025-09-10

Festival photos dans le village atelier Sténopé
Un atelier Sténopé se tiendra avec Pierre Montagnez. Vous apprendrez à faire une photo  à l’ancienne  avec simplement une boîte, à la développer puis vous pourrez repartir avec ! Inscription obligatoire.   .

Salle Estella du Jai Alai Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 34 15 51  contact@saintjeanpieddeport.fr

