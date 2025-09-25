Festival photos « Instants du quotidien » par l’association SPK ciné rencontre Le sel de la terre Saint-Jean-Pied-de-Port

Festival photos « Instants du quotidien » par l’association SPK ciné rencontre Le sel de la terre Saint-Jean-Pied-de-Port jeudi 25 septembre 2025.

Festival photos « Instants du quotidien » par l’association SPK ciné rencontre Le sel de la terre

Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

Festival photos dans le village ciné rencontre Le Sel de la Terre. Soirée en présence des membres de SPK Elkartea. Documentaire réalisé par Win Wenders et Juliano Ribeiro Salgado. .

Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 00 92 contact@saintjeanpieddeport.fr

English : Festival photos « Instants du quotidien » par l’association SPK ciné rencontre Le sel de la terre

German : Festival photos « Instants du quotidien » par l’association SPK ciné rencontre Le sel de la terre

Italiano :

Espanol : Festival photos « Instants du quotidien » par l’association SPK ciné rencontre Le sel de la terre

L’événement Festival photos « Instants du quotidien » par l’association SPK ciné rencontre Le sel de la terre Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque