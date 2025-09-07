Festival photos « Instants du quotidien » par l’association SPK marathon photo Saint-Jean-Pied-de-Port

Place de la mairie Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Festival photos dans le village

Les adeptes des défis pourront s’inscrire au Marathon photo du dimanche 7 septembre. Le principe : sur un thème donné le jour même, déambuler dans le village avec son appareil photo ou smartphone de 14h à 17h. Les photos prises seront à remettre le jour même et les clichés les plus originaux seront récompensés. Départ place de la mairie.. .

Place de la mairie Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 00 92 contact@saintjeanpieddeport.fr

