Festival Photos Loué

Venez découvrir notre Festival Photos

Le Festival est heureux d’accueillir Nicolas Boutruche

Mais qui est ce fameux Nicolas ?

Son travail joue énormément sur la mise en scène, le détail, le numérique. Il utilise des calques, modélisation, détourage, etc. pour composer ses images.

Ses photographies mêlent architecture, figurants, espaces intérieurs/extérieur, comme dans Le Grand Hôtel un bâtiment façonné en plusieurs niveaux, dont chaque pièce est peuplée de personnages, chacun photographié séparément puis intégré numériquement. Il remporte avec son Grand Hôtel le 2ème prix Mondial de Photographie !!!

L’humour, le surréalisme léger, le rêve et le regard un peu voyeur sont des éléments présent dans ses séries.

On peut aussi encore admirer son travail sur la muraille du vieux Mans il retrace l’histoire du Mans…

Il répondra à toutes vos questions pendant ce week-end…

Vous retrouverez également les photos des membres du Club ainsi que de nos autres invités .

English :

Discover our Photo Festival

German :

Besuchen Sie unser Fotofestival

Italiano :

Venite a scoprire il nostro Photo Festival

Espanol :

Venga a descubrir nuestro Festival de Fotografía

