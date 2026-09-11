Informations pratiques

Loué

Festival Photos

30 Rue de Courmesnil Loué Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-19 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-19

Exposition Annuelle du Club Photo des Pays de Loué

Venez découvrir les clichés des membres du Club Photo des Pays de Loué et laissez-vous surprendre par la diversité de leurs regards : nature, architecture, photographie de rue… et bien d’autres univers encore. Nous aurons également 3 autres invités qui vous présenterons leur univers bien.

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir Yann Bazin, qui présentera sa série « Au Gré des Couleurs ».

Poète photographe, il aime prendre le temps d’observer ce qui l’entoure. Couleurs, matières, formes, textures… Son travail nous invite à regarder le quotidien autrement et à nous laisser surprendre par la beauté des petits détails.

Un week-end pour regarder, échanger, découvrir et partager notre passion de la photographie.

L’accès à l’exposition est gratuite et il y en aura pour tous les gouts

Venez nombreux découvrir la photographie sous différents regards ! .

30 Rue de Courmesnil Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire festival.c2pl@gmail.com

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English :

Annual Exhibition of the Pays de Lou%E9 Photography Club

L’événement Festival Photos Loué a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Loué Brûlon Noyen