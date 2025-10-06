Festival Piano à la Verrerie Rue Jules Guesde Le Creusot

Festival Piano à la Verrerie

Rue Jules Guesde Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-03

Le château de la Verrerie accueillera la seconde édition du festival Piano à la Verrerie.

Conçu sous la direction artistique d’Enzo Ungauer, le festival promet d’explorer le piano sous toutes ses formes , en associant piano classique, jazz et pop. Une programmation prestigieuse pour tous les publics. .

Rue Jules Guesde Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

