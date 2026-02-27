Festival Piano days Francesco Tristano au château d’Oiron Château d’Oiron Plaine-et-Vallées
Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Du 3 au 29 mars 2026 , le festival Piano Days propose un dialogue Musique et création contemporaine avec des concerts de Vanessa Wagner, Francesco Tristano, Marc Euvrie, Melaine Dalibert et une exposition de Vera Molnar au musée d’Agesci, Niort. Au château d’Oiron, Francesco Tristano déploiera un répertoire allant de Jean-Sébastien Bach aux compositeurs contemporains, faisant dialoguer héritage et création dans une même respiration musicale. .
Château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 51 25 oiron@monuments-nationaux.fr
English : Festival Piano days Francesco Tristano au château d’Oiron
From March 3 to 29, 2026, the Piano Days festival offers a dialogue between music and contemporary creation. At Château d?Oiron, Francesco Tristano will play a repertoire ranging from Johann Sebastian Bach to contemporary composers, bringing together heritage and creation in a single musical breath.
