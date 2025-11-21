Festival Piano en Fleurs 2025 Campus Art Méditerranée Marseille 9e Arrondissement

Trois jours de musique et de rencontres, où le piano jazz, classique et musique de films se déploie dans toute sa richesse. Des temps de réflexion et de partage autour de la neuroatypie.

Le festival Piano en Fleurs fête ses cinq ans ! Trois jours de musique et de rencontres, où le piano se déploie dans toute sa richesse. Nous sommes heureux d’être accueillis au Campus art Méditerranée, un lieu de savoir et de partage qui résonne avec l’esprit du festival.



Cette année, la programmation réunit des pianistes reconnus, venus d’esthétiques différentes, chacun portant une voix singulière et affirmée. Leur diversité reflète l’infini du piano et incarne l’ouverture au cœur du projet un même instrument, des mondes multiples à explorer.



Les concerts



Vendredi 21 novembre 15h Piano Partagé ; 18h Jeune génération de pianistes ; 19h Éric Artz Autour de Miyazaki.



Samedi 22 novembre 9h–13h Atypik Lab ; 15h Piano Partagé ; 17h Jeune génération de pianistes ; 18h Célimène Daudet Haïti mon amour.



Dimanche 23 novembre 15h Piano Partagé ; 17h Jeune génération de pianistes ; 18h Duo Enigma Pierre-François Blanchard & Frédérick Vaysse-Knitter ; 19h clôture du festival.



Les temps forts



Les Pianos Partagés scène ouverte aux enfants et adolescents, qu’ils soient neurotypiques ou neuroatypiques.

L’Atypik Lab (samedi matin) réflexion collective sur l’accessibilité et l’accueil des sensibilités neuroatypiques dans les lieux culturels et l’enseignement de la musique.



En avant-première



Le mardi 30 septembre au Conservatoire Pierre-Barbizet de Marseille 17h30 présentation du festival, suivie à 19h d’un concert exceptionnel de François Mardirossian qui interprétera le mythique Köln Concert de Keith Jarrett.



Piano en Fleurs un festival artistique, citoyen et inclusif. Un jardin sonore où chacun peut trouver sa place. .

Campus Art Méditerranée 184 avenue de Luminy Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Three days of music and encounters, where jazz, classical piano and film music unfold in all their richness. Time for reflection and sharing about neuroatypia.

German :

Drei Tage voller Musik und Begegnungen, in denen sich das Jazzklavier, das klassische Klavier und die Filmmusik in ihrem ganzen Reichtum entfalten. Zeiten der Reflexion und des Austauschs rund um das Thema Neuroatypie.

Italiano :

Tre giorni di musica e incontri, in cui il jazz, il pianoforte classico e la musica da film si presentano in tutta la loro ricchezza. Un momento di riflessione e condivisione intorno alla neuroatipia.

Espanol :

Tres días de música y encuentros, donde el jazz, el piano clásico y la música de cine se despliegan en toda su riqueza. Tiempo para reflexionar y compartir en torno a la neuroatypia.

