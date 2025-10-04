Festival Piano en Valois Piano en Valois Angoulême

Festival Piano en Valois Piano en Valois Angoulême samedi 4 octobre 2025.

Festival Piano en Valois

Piano en Valois 27 avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Début : Mardi 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-11-25 21:45:00

2025-10-04 2025-11-25

Depuis 1994, date de sa création, ce rendez-vous d’envergure européenne redonne vie aux plus grands compositeurs.



Billetterie ouverte à partir du 06 septembre 2025

Piano en Valois 27 avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr

English :

Since its creation in 1994, this European-scale event has been bringing the greatest composers back to life.



Tickets available from September 06, 2025

German :

Seit 1994, dem Jahr seiner Gründung, erweckt dieses europaweite Treffen die größten Komponisten zu neuem Leben.



Kartenverkauf ab dem 06. September 2025

Italiano :

Fin dalla sua creazione nel 1994, questo evento di portata europea ha riportato in vita i più grandi compositori.



Biglietti disponibili dal 06 settembre 2025

Espanol :

Desde su creación en 1994, este acontecimiento de alcance europeo revive a los más grandes compositores.



Entradas disponibles a partir del 06 de septiembre de 2025

L’événement Festival Piano en Valois Angoulême a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême