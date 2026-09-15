Festival Piano en Valois Angoulême
vendredi 2 octobre 2026 · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Festival Piano en Valois
1 place de l’hôtel de ville Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-02 2026-11-18
Depuis 1994, date de sa création, ce rendez-vous d’envergure européenne redonne vie aux plus grands compositeurs.
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1 place de l’hôtel de ville Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr
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English :
Since its creation in 1994, this European-scale event has been bringing the greatest composers back to life.
L’événement Festival Piano en Valois Angoulême a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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