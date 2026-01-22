Festival Piano Is Not Dead 2026 Le Havre

Festival Piano Is Not Dead 2026

Divers lieux Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-03

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-03

Depuis 2013, Piano Is Not Dead est un festival itinérant qui s’invite dans plusieurs lieux du Havre.

Piano Is Not Dead vous entraîne dans un voyage à travers les genres musicaux, avec pour fil rouge le piano, du classique au jazz en passant et les musiques actuelles, avec des associations de styles parfois inattendus.

Futuriste et historique, avant-gardiste et intemporel, le piano se joue des styles et des époques. Ce festival pour les aficionados des touches blanches et noires, rassemble les publics, qu’ils soient avertis ou juste curieux pour une échappée musicale au Havre.

Les lieux partenaires de l’édition 2026 Le Studio, Le Conservatoire Arthur Honegger, Le Tetris, Le Volcan et l’Université du Havre.

Retrouvez la programmation complète sur pianoisnotdead.com

Certains concerts sont accessibles sur réservation. .

