Festival Piano Pic Lycée René Billères Argelès-Gazost

La pianiste sud-coréenne Seonghyeon Leem vient performer au lycée d’Argelès-Gazost mêlant œuvres classiques et romantiques, à travers des compositeurs majeurs tels que Haydn, Chopin et Brahms.

Au pied du Pic du Midi, est né un festival de musique classique. Cet événement musical Pyrénéen est né de la volonté de 2 amis musiciens Pierre REACH et Christophe BAILLET. Une académie de haut niveau a été créée et associée qui confère à ce festival une envergure internationale. En 2007 cette formidable aventure se poursuit avec le Festival Piano Pic incluant aussi l’Académie internationale György Sebök. Pour rajouter au plaisir, les concerts se déroulent souvent dans des hauts lieux du patrimoine pyrénéen Temple de Bagnères, églises de Campan, Gerde, Baudéan et Abbaye de l’Escaladieu. La magie architecturale et musicale crée chaque année une alchimie inoubliable dans le cœur des mélomanes. .

English :

South Korean pianist Seonghyeon Leem performs at Argelès-Gazost high school, mixing classical and romantic works by major composers such as Haydn, Chopin and Brahms.

German :

Die südkoreanische Pianistin Seonghyeon Leem tritt am Gymnasium von Argelès-Gazost auf. Sie spielt klassische und romantische Werke von bedeutenden Komponisten wie Haydn, Chopin und Brahms.

Italiano :

Il pianista sudcoreano Seonghyeon Leem si esibirà al liceo Argelès-Gazost, mescolando opere classiche e romantiche di grandi compositori come Haydn, Chopin e Brahms.

Espanol :

El pianista surcoreano Seonghyeon Leem actuará en el instituto Argelès-Gazost mezclando obras clásicas y románticas de grandes compositores como Haydn, Chopin y Brahms.

