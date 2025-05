FESTIVAL PIANO-VOIX – Saint-Hippolyte, 5 juillet 2025 15:00, Saint-Hippolyte.

Pyrénées-Orientales

FESTIVAL PIANO-VOIX 1 Avenue Paul Riquet Saint-Hippolyte Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-05 15:00:00

fin : 2025-07-05 19:30:00

2025-07-05

Suite au succès des 3 premières éditions le festival Piano-Voix de Saint Hippolyte est reconduit.L’association PianoVoix66 a pour mission de déceler des artistes et de les promouvoir. Ils organisent pour cela 2 événements majeurs chaque année, un concours de chant (en février) et le festival Piano-Voix en Juillet. Nous avons souhaité pour cette année ouvrir les portes a des styles plus larges.

1 Avenue Paul Riquet

Saint-Hippolyte 66510 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 11 92

English :

Following the success of the first 3 editions, the Piano-Voix festival in Saint Hippolyte is back.the mission of the PianoVoix66 association is to identify and promote artists. To this end, they organize 2 major events each year, a singing competition (in February) and the Piano-Voix festival in July. This year, we wanted to open the doors to a wider range of styles.

German :

Nach dem Erfolg der ersten drei Ausgaben wird das Festival Piano-Voix in Saint Hippolyte erneut veranstaltet.Der Verein PianoVoix66 hat die Aufgabe, Künstler zu entdecken und sie zu fördern. Zu diesem Zweck organisieren sie jedes Jahr zwei große Veranstaltungen: einen Gesangswettbewerb (im Februar) und das Festival Piano-Voix im Juli. In diesem Jahr wollten wir die Türen für eine breitere Palette von Stilen öffnen.

Italiano :

Dopo il successo delle prime 3 edizioni, torna il festival Piano-Voix di Saint Hippolyte.La missione dell’associazione PianoVoix66 è quella di individuare e promuovere gli artisti. Per farlo, organizza ogni anno due grandi eventi: un concorso di canto (a febbraio) e il festival Piano-Voix a luglio. Quest’anno abbiamo voluto aprire le porte a una gamma più ampia di stili.

Espanol :

Tras el éxito de las 3 primeras ediciones, vuelve el festival Piano-Voix de Saint Hippolyte.La misión de la asociación PianoVoix66 es identificar y promocionar artistas. Para ello, organiza cada año 2 grandes acontecimientos: un concurso de canto (en febrero) y el festival Piano-Voix, en julio. Este año hemos querido abrir las puertas a un abanico más amplio de estilos.

