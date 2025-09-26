Festival Pianos d’Hier, Talents d’Aujourd’hui Les Sons-Couleurs Concerts et Master-classes Sermentizon

Festival Pianos d’Hier, Talents d’Aujourd’hui Les Sons-Couleurs Concerts et Master-classes

Château d’Aulteribe Sermentizon Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 50 EUR

Le récital

2 récitals 30 € et 3 récitals 50€

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

« Et puis la note bleue résonne et nous voilà dans l’azur de la nuit transparente… »

disait George Sand à propos de l’œuvre de Frédéric Chopin.

Château d’Aulteribe Sermentizon 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 53 14 55 chateau-aulteribe@monuments-nationaux.fr

English :

« And then the blue note resounds, and there we are, in the azure of the transparent night… »

george Sand once said of Frédéric Chopin.

German :

« Und dann erklingt die blaue Note und wir sind im Azur der transparenten Nacht… »

sagte George Sand über das Werk von Frédéric Chopin.

Italiano :

« E poi risuona la nota blu e siamo nell’azzurro della notte trasparente… » disse una volta George Sand dell’opera di Frédéric Chopin

george Sand disse una volta di Frédéric Chopin.

Espanol :

« Y entonces resuena la nota azul y estamos en el azur de la noche transparente… » George Sand dijo una vez de la obra de Frédéric Chopin

george Sand dijo una vez de Frédéric Chopin.

