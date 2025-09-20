Festival Pierre et arts Arudy

Festival Pierre et arts Arudy samedi 20 septembre 2025.

Festival Pierre et arts

Mairie Chapelle Saint-Michel Musée Arudy Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Programme

– Place de l’Hôtel de ville Exposition en continu en plein air autour du mobilier en pierre de la Vallée d’Ossau

– Chapelle St-Michel / 10h-12h et 14h-17h Visite et descente à l’abri sous-roche de la Grotte St Michel (sous réserve de conditions météos favorables) .

– Musée / 10h-12h et 14h-17h Ateliers arts créatifs et activités sur le thème de la préhistoire peinture rupestre, création collier, dessins, coloriages, tirs aux armes préhistoriques et visite patrimoniale d’Arudy.

– Mairie / 14h-17h Expositions Histoire de la pierre, Les richesses des Pyrénées Béarnaises et Arudy Les arts dans la rue. .

Mairie Chapelle Saint-Michel Musée Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 34 07 50 pyrene.64260@laposte.net

