Festival Pierre et arts Arudy

Festival Pierre et arts
Mairie Chapelle Saint-Michel Musée Arudy Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Programme
– Place de l’Hôtel de ville Exposition en continu en plein air autour du mobilier en pierre de la Vallée d’Ossau
– Chapelle St-Michel / 10h-12h et 14h-17h Visite et descente à l’abri sous-roche de la Grotte St Michel (sous réserve de conditions météos favorables) .
– Musée / 10h-12h et 14h-17h Ateliers arts créatifs et activités sur le thème de la préhistoire peinture rupestre, création collier, dessins, coloriages, tirs aux armes préhistoriques et visite patrimoniale d’Arudy.
– Mairie / 14h-17h Expositions Histoire de la pierre, Les richesses des Pyrénées Béarnaises et Arudy Les arts dans la rue. .
