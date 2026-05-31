Vicq-Exemplet

Festival Pierres qui chantent en Vallée Noire Concert avec Quatuor Misuk et le Quartet Lapilli

Eglise Vicq-Exemplet Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Concert dans le cadre du Festival des Pierres qui Chantent en Vallée Noire..

En 1ere partie, le quatuor Misuk Depuis 2020, le quatuor vocal Misuk, basé à Poitiers, investit les lieux qui l’accueillent pour y interpréter un répertoire éclectique, allant de Hildegarde von Bingen et Meredith Monk à Robert Schumann et Jean-Sébastien Bach. Composé de quatre chanteuses lyriques formées dans des conservatoires supérieurs européens, l’ensemble partage le goût de la polyphonie et l’envie d’explorer de nouvelles formes musicales. Il est suivi du Quartet Lapilli À travers un travail d’arrangements de thèmes collectés dans la vaste Bretagne, Lapilli y incorpore ses quatre épices issues de cultures et d’origines différentes. Leur musique bouillonne d’un feu ancestral qu’ils cherchent à raviver, à la fois pour le comprendre et

pour ne pas le laisser s’éteindre. .

Eglise Vicq-Exemplet 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64

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English :

Concert as part of the Festival des Pierres qui Chantent en Vallée Noire.

L’événement Festival Pierres qui chantent en Vallée Noire Concert avec Quatuor Misuk et le Quartet Lapilli Vicq-Exemplet a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Pays de George Sand