Pouligny-Notre-Dame

Festival Pierres qui chantent en Vallée Noire Duo Guidat/Mooken et Duo Bonnin/Campin

Eglise Pouligny-Notre-Dame Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concert proposé dans le cadre du Festival Pierres qui chantent en Vallée Noire concert de musique du monde, dans les églises du Pays de George Sand.

En 1ere partie, DUO GUIDAT MOOKEN Après de nombreuses années de parcours musical en France et à l’étranger, Philippe Guidat revient à l’essentiel avec ce duo guitare percussions. Ancrées dans les rythmes du flamenco, ses compositions originales s’enrichissent d’influences jazz et celtiques, dans un dialogue musical ouvert et épuré. Puis DUO BONNIN CAMPIN Ce duo à la forte complicité, jouant régulièrement en bal folk propose ce soir un concert avec leurs compositions, toujours mélodieuses et entraînantes (mazurkas, bourrées, valses…). Bonne humeur et musicalité garanties. .

Eglise Pouligny-Notre-Dame 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64

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English :

Concert as part of the Pierres qui chantent Festival in the Vallée Noire: a concert of world music in the churches of the Pays de George Sand.

L’événement Festival Pierres qui chantent en Vallée Noire Duo Guidat/Mooken et Duo Bonnin/Campin Pouligny-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Pays de George Sand