Festival Pint of science « 2 métiers, 1 but décoder les cancers infantiles » – L'Atelier du Jus Bourg-de-Péage, 21 mai 2025 19:00, Bourg-de-Péage.

Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-05-21 19:00:00

Le Festival « Pint of Science » revient pour une nouvelle édition !



Venez découvrir à l’Atelier du Jus des conférences/présentations sur le thème « 2 métiers, 1 but décoder les cancers infantiles »

L’Atelier du Jus 13 Place Maurice Faure

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes france@pintofscience.com

English :

The « Pint of Science » Festival is back for another edition!



Join us at the Atelier du Jus for lectures/presentations on the theme: « 2 professions, 1 goal: decoding childhood cancers »

German :

Das Festival « Pint of Science » kehrt für eine neue Ausgabe zurück!



Erleben Sie in der Jus-Werkstatt Vorträge/Präsentationen zum Thema: « 2 Berufe, 1 Ziel: Entschlüsselung von Krebs bei Kindern »

Italiano :

Il Festival « Pint of Science » torna per una nuova edizione!



Unitevi a noi all’Atelier du Jus per le conferenze/presentazioni sul tema: « 2 professioni, 1 obiettivo: decodificare i tumori infantili »

Espanol :

El Festival « Pint of Science » vuelve una edición más



Únase a nosotros en el Atelier du Jus para asistir a conferencias/presentaciones sobre el tema: « 2 profesiones, 1 objetivo: descifrar los cánceres infantiles »

