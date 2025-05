Festival Pint of Science Barami – Barami Nancy, 19 mai 2025 19:00, Nancy.

Lundi 2025-05-19 19:00:00

2025-05-21 22:00:00

2025-05-19

Venez découvrir les dernières recherches scientifiques menées autour de chez vous dans un climat convivial de manière accessible et interactive !Adultes

Barami 100 Grande Rue

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 73 63 80 47

English :

Come and discover the latest scientific research being carried out in your area, in a friendly, accessible and interactive atmosphere!

German :

Erfahren Sie in einer freundlichen Atmosphäre auf zugängliche und interaktive Weise mehr über die neuesten wissenschaftlichen Forschungen in Ihrer Umgebung!

Italiano :

Venite a scoprire le ultime ricerche scientifiche condotte nella vostra zona in modo amichevole, accessibile e interattivo!

Espanol :

Venga y descubra las últimas investigaciones científicas que se están llevando a cabo en su zona de una forma amena, accesible e interactiva

L’événement Festival Pint of Science Barami Nancy a été mis à jour le 2025-05-08 par DESTINATION NANCY