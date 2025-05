Festival « Pint of science » Des interfaces de guidage vers une cible invisible – La Maison Nugues Romans-sur-Isère, 19 mai 2025 19:00, Romans-sur-Isère.

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-05-19 19:00:00

fin : 2025-05-19

2025-05-19

Le Festival « Pint of Science » revient pour une nouvelle édition !



Venez découvrir à la Maison Nugues « Des interfaces de guidage vers une cible invisible »

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes france@pintofscience.com

English :

The « Pint of Science » Festival is back for another edition!



Come and discover at Maison Nugues « Guiding interfaces to an invisible target »

German :

Das Festival « Pint of Science » kehrt für eine neue Ausgabe zurück!



Kommen Sie ins Nugues House und entdecken Sie « Schnittstellen zur Führung zu einem unsichtbaren Ziel »

Italiano :

Il Festival « Pint of Science » torna per una nuova edizione!



Venite a scoprire « Interfacce di guida verso un bersaglio invisibile » alla Maison Nugues

Espanol :

El Festival « Pint of Science » vuelve una edición más



Venga a descubrir « Interfaces de guiado hacia un objetivo invisible » en la Maison Nugues

