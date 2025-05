Festival Pint of science « Sur les traces de nos ancêtres, édifices du passé » – The Roof Vercors Bourg-de-Péage, 20 mai 2025 19:00, Bourg-de-Péage.

Drôme

Festival Pint of science « Sur les traces de nos ancêtres, édifices du passé » The Roof Vercors 155 Allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-20 19:00:00

fin : 2025-05-20

Date(s) :

2025-05-20

Le Festival « Pint of Science » revient pour une nouvelle édition !



Venez découvrir à la salle d’escalade « The Roof Vercors » des conférences/présentations sur le thème « Sur les traces de nos ancêtres édifices du passé »

.

The Roof Vercors 155 Allée des Deux Soeurs

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes france@pintofscience.com

English :

The « Pint of Science » Festival is back for another edition!



Join us at « The Roof Vercors » climbing gym for lectures/presentations on the theme: « In the footsteps of our ancestors: buildings from the past »

German :

Das Festival « Pint of Science » kehrt für eine neue Ausgabe zurück!



Erleben Sie in der Kletterhalle « The Roof Vercors » Vorträge/Präsentationen zum Thema: « Auf den Spuren unserer Vorfahren: Bauwerke der Vergangenheit »

Italiano :

Il Festival « Pint of Science » torna per una nuova edizione!



Venite a visitare la palestra di roccia « The Roof Vercors » per assistere a conferenze e presentazioni sul tema: « Sulle orme dei nostri antenati: edifici del passato »

Espanol :

El Festival « Pint of Science » vuelve una edición más



Venga a visitar el rocódromo « The Roof Vercors » para asistir a conferencias y presentaciones sobre el tema: « Tras las huellas de nuestros antepasados: edificios del pasado »

L’événement Festival Pint of science « Sur les traces de nos ancêtres, édifices du passé » Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-05-12 par Valence Romans Tourisme