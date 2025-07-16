Festival Pizzicato Farangi Abbeville

Festival Pizzicato Farangi

6 Avenue du Port Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Renaud Garcia-Fons et Claire Antonini, deux musiciens atypiques, ont créé ce duo il y a déjà plusieurs années. Celui-ci s’est enrichi au fil du temps, chacun y apportant les résonances de son parcours et de sa passion pour la musique ancienne, le jazz et les musiques d’orient au sens large. Il en résulte une vision innovante de la rencontre des musiques d’Orient et d’Occident.

Ici, la contrebasse se fait ney, le théorbe se fait setar, les deux instruments font entendre leur voix, la riche combinaison de leurs timbres et de leurs modes de jeux dans des orchestrations toujours renouvelées. Farangi, l’étranger en persan, le voyageur venu d’Occident, souhaite célébrer et partager ce lien naturel, le plaisir de l’âme qui relie les musiques entre elles, telle une langue universelle parlant au cœur de chacun.

6 Avenue du Port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

English :

Renaud Garcia-Fons and Claire Antonini, two atypical musicians, created this duo several years ago. The duo has grown over time, each bringing to it the resonance of his or her own background and passion for early music, jazz and Eastern music in the broadest sense. The result is an innovative vision of the encounter between Eastern and Western music.

Here, the double bass becomes a ney, the theorbo a setar, and both instruments make their voices heard, the rich combination of their timbres and playing styles in ever-new orchestrations. Farangi, the Persian word for stranger, the traveler from the West, wishes to celebrate and share this natural bond, the pleasure of the soul that links music together, like a universal language speaking to the heart of each individual.

German :

Renaud Garcia-Fons und Claire Antonini, zwei ungewöhnliche Musiker, haben dieses Duo bereits vor mehreren Jahren gegründet. Im Laufe der Zeit hat sich das Duo weiterentwickelt, da jeder von ihnen die Resonanz seines Werdegangs und seiner Leidenschaft für Alte Musik, Jazz und orientalische Musik im weitesten Sinne einbringt. Das Ergebnis ist eine innovative Vision der Begegnung zwischen östlicher und westlicher Musik.

Hier wird der Kontrabass zur Ney, die Theorbe zur Setar, beide Instrumente bringen ihre Stimmen, die reiche Kombination ihrer Klangfarben und Spielweisen in immer neuen Orchestrierungen zu Gehör. Farangi, der Fremde auf Persisch, der Reisende aus dem Westen, möchte diese natürliche Verbindung feiern und teilen, das Vergnügen der Seele, das die Musik miteinander verbindet, wie eine universelle Sprache, die zum Herzen eines jeden spricht.

Italiano :

Renaud Garcia-Fons e Claire Antonini, due musicisti atipici, hanno creato questo duo diversi anni fa. Il duo è cresciuto nel corso degli anni, con ognuno di loro che ha portato il proprio background particolare e la propria passione per la musica antica, il jazz e la musica orientale in senso lato. Il risultato è una visione innovativa dell’incontro tra musica orientale e occidentale.

Qui il contrabbasso diventa un ney, la tiorba un setar, i due strumenti fanno sentire la loro voce, la ricca combinazione dei loro timbri e modi di suonare in orchestrazioni sempre rinnovate. Farangi, che in persiano significa straniero, viaggiatore dell’Occidente, vuole celebrare e condividere questo legame naturale, il piacere dell’anima che unisce la musica, come un linguaggio universale che parla al cuore di tutti.

Espanol :

Renaud Garcia-Fons y Claire Antonini, dos músicos atípicos, crearon este dúo hace varios años. El dúo ha crecido a lo largo de los años, aportando cada uno de ellos su formación particular y su pasión por la música antigua, el jazz y la música oriental en el sentido más amplio. El resultado es una visión innovadora del encuentro entre la música oriental y la occidental.

Aquí, el contrabajo se convierte en ney, la tiorba en setar, los dos instrumentos hacen oír su voz, la rica combinación de sus timbres y formas de tocar en orquestaciones constantemente renovadas. Farangi, que en persa significa extranjero, viajero de Occidente, desea celebrar y compartir este vínculo natural, el placer del alma que une la música, como un lenguaje universal que habla al corazón de cada uno.

