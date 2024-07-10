Festival Pizzicato La Locura Abbeville
Festival Pizzicato La Locura Abbeville samedi 31 janvier 2026.
Festival Pizzicato La Locura
6 Avenue du Port Abbeville Somme
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
La Locura a fait l’objet d’un enregistrement CD début janvier 2025 dans la chapelle du Carmel à Abbeville. Il retrace l’évolution considérable de la guitare depuis la Renaissance jusqu’au début du XIXe siècle notamment en Espagne, mais aussi en France et en Italie, où elle devient un instrument central.
Le programme de ce concert se consacre à la musique instrumentale et vocale espagnole des XVIe, XVIIe et XIXe siècles, ainsi qu’à des chansons populaires catalanes. Les affects très contrastés des chansons et les sonorités à la fois subtiles et dynamiques des instruments anciens et romantiques offrent ainsi un florilège saisissant et réjouissant.
16h rencontre publique autour des instruments anciens
6 Avenue du Port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28
English :
La Locura was the subject of a CD recording at the beginning of January 2025 in the Carmel chapel in Abbeville. It traces the considerable evolution of the guitar from the Renaissance to the early 19th century, particularly in Spain, but also in France and Italy, where it became a central instrument.
The program for this concert features Spanish instrumental and vocal music from the 16th, 17th and 19th centuries, as well as Catalan folk songs. The highly contrasting affects of the songs and the subtle yet dynamic sonorities of the early and romantic instruments make for a striking and delightful anthology.
4pm: public meeting on early instruments
German :
La Locura wurde Anfang Januar 2025 in der Kapelle des Karmeliterklosters in Abbeville auf CD aufgenommen. Sie zeigt die enorme Entwicklung der Gitarre von der Renaissance bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, insbesondere in Spanien, aber auch in Frankreich und Italien, wo sie zu einem zentralen Instrument wurde.
Das Programm dieses Konzerts widmet sich der spanischen Instrumental- und Vokalmusik des 16., 17. und 19. Jahrhunderts sowie katalanischen Volksliedern. Die kontrastreichen Affekte der Lieder und die sowohl subtilen als auch dynamischen Klänge der alten und romantischen Instrumente bieten somit ein packendes und erfreuliches Sammelsurium.
16 Uhr: Öffentliches Treffen rund um die alten Instrumente
Italiano :
La Locura è stata registrata su CD all’inizio di gennaio 2025 nella cappella del Carmelo di Abbeville. Ripercorre il notevole sviluppo della chitarra dal Rinascimento all’inizio del XIX secolo, in particolare in Spagna, ma anche in Francia e in Italia, dove divenne uno strumento centrale.
Il programma di questo concerto si concentra sulla musica strumentale e vocale spagnola dei secoli XVI, XVII e XIX, nonché sulle canzoni popolari catalane. Gli affetti fortemente contrastanti delle canzoni e le sonorità sottili ma dinamiche degli strumenti antichi e romantici rendono l’antologia suggestiva e piacevole.
ore 16.00: incontro pubblico con strumenti d’epoca
Espanol :
La Locura se grabó en CD a principios de enero de 2025 en la capilla del Carmelo de Abbeville. Recorre el considerable desarrollo de la guitarra desde el Renacimiento hasta principios del siglo XIX, especialmente en España, pero también en Francia e Italia, donde se convirtió en un instrumento central.
El programa de este concierto se centra en la música instrumental y vocal española de los siglos XVI, XVII y XIX, así como en las canciones populares catalanas. Los contrastes afectivos de las canciones y las sonoridades sutiles y dinámicas de los instrumentos antiguos y románticos conforman una antología sorprendente y deliciosa.
16.00 h: encuentro público con instrumentos de época
L’événement Festival Pizzicato La Locura Abbeville a été mis à jour le 2024-07-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME