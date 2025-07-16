Festival Pizzicato La réconciliation Abbeville

Festival Pizzicato La réconciliation

6 Avenue du Port Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Concert-lecture conçu autour de l’ouvrage d’Hubert le Blanc Défense de la basse de viole contre les entreprises du violon et les prétentions du violoncelle (1740). Ce spectacle est présenté sous forme d’une conférence loufoque. Le Blanc nous fournit là un texte très théâtral et souvent comique mettant en scène le Sire Violoncelle face à la Noble Viole de gambe. Contrairement à ce qu’on a tendance à penser, la viole de gambe n’est pas l’ancêtre du violoncelle. S’il est vrai que la famille des violes de gambe est antérieure à celle des violons, toutes deux ont coexisté pendant près de deux siècles depuis la fin du XVIe siècle jusqu’à la fin du baroque. Des extraits du très divertissant ouvrage d’Hubert Le Blanc viennent ponctuer des musiques françaises et italiennes composées pour viole de gambe et violoncelle solo, ou en duo. Œuvres de Marin Marais, Joseph Bodin de Boismortier, Jean-Baptiste Barrière, Giovanni Battista Vitali et Antonio Vivaldi.

6 Avenue du Port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

Concert-reading based on Hubert le Blanc?s Défense de la basse de viole contre les entreprises du violon et les prétentions du violoncelle (1740). The show is presented in the form of a zany lecture. Le Blanc provides us with a highly theatrical and often comic text featuring the Sire Violoncelle confronting the Noble Viole de gambe. Contrary to popular belief, the viola da gamba is not the ancestor of the cello. Although the viola da gamba family predates the violin, the two coexisted for almost two centuries, from the end of the 16th century to the end of the Baroque period. Excerpts from Hubert Le Blanc?s highly entertaining work punctuate French and Italian music composed for solo viola da gamba and cello, or as a duo: works by Marin Marais, Joseph Bodin de Boismortier, Jean-Baptiste Barrière, Giovanni Battista Vitali and Antonio Vivaldi.

Konzert mit Lesung rund um das Buch von Hubert le Blanc: Défense de la basse de viole contre les entreprises du violon et les prétentiones du violoncelle (1740). Das Stück wird in Form eines verrückten Vortrags präsentiert. Le Blanc liefert uns einen sehr theatralischen und oft komischen Text, in dem das Sire Violoncelle der Noble Viole de gambe gegenübergestellt wird. Entgegen der landläufigen Meinung ist die Viola da gamba nicht der Vorfahre des Cellos. Zwar ist die Familie der Gamben älter als die der Violinen, aber beide existierten fast zwei Jahrhunderte lang nebeneinander: vom Ende des 16. Jahrhunderts bis zum Ende des Barock. Auszüge aus dem unterhaltsamen Buch von Hubert Le Blanc untermalen französische und italienische Musik, die für Viola da gamba und Violoncello solo oder im Duett komponiert wurde: Werke von Marin Marais, Joseph Bodin de Boismortier, Jean-Baptiste Barrière, Giovanni Battista Vitali und Antonio Vivaldi.

Un concerto-reading basato sulla Défense de la basse de viole contre les entreprises du violon et les prétentions du violoncelle (1740) di Hubert le Blanc. Lo spettacolo è presentato sotto forma di conferenza stravagante. Le Blanc ci fornisce un testo altamente teatrale e spesso comico in cui il sire Violoncelle si confronta con la nobile Viole de gambe. Contrariamente a quanto si crede, la viola da gamba non è l’antenato del violoncello. Se è vero che la famiglia della viola da gamba è precedente a quella del violino, i due strumenti hanno convissuto per quasi due secoli, dalla fine del XVI secolo alla fine del periodo barocco. Estratti dal divertentissimo lavoro di Hubert Le Blanc punteggiano la musica francese e italiana composta per viola da gamba e violoncello soli o in duo: opere di Marin Marais, Joseph Bodin de Boismortier, Jean-Baptiste Barrière, Giovanni Battista Vitali e Antonio Vivaldi.

Un concierto-lectura basado en la obra de Hubert le Blanc Défense de la basse de viole contre les entreprises du violon et les prétentions du violoncelle (1740). El espectáculo se presenta en forma de conferencia disparatada. Le Blanc nos ofrece un texto muy teatral y a menudo cómico en el que el Sire Violoncelle se enfrenta a la Noble Viole de gambe. Contrariamente a la creencia popular, la viola de gamba no es el antepasado del violonchelo. Si bien es cierto que la familia de la viola da gamba es anterior a la del violín, ambas coexistieron durante casi dos siglos, desde finales del siglo XVI hasta el final del Barroco. Extractos de la obra de Hubert Le Blanc, muy amena, puntúan la música francesa e italiana compuesta para viola da gamba solista y violonchelo, o a dúo: obras de Marin Marais, Joseph Bodin de Boismortier, Jean-Baptiste Barrière, Giovanni Battista Vitali y Antonio Vivaldi.

