Houville-la-Branche

Festival Place aux Jeux

Houville-la-Branche Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Le week-end ludique revient pour sa 6e édition à Houville-la-Branche.

Deux jours entièrement dédiés au Jeu sous toutes ses formes, pour petits et grands. Jeux de société, animations ludiques et jeux concours seront au rendez-vous. Une belle occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis. Restauration sur place. 33 rue du 16 Juin 1940. .

Houville-la-Branche 28700 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 16 20 contact@jeupetille.com

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English :

The Fun Weekend is back for its 6th edition in Houville-la-Branche.

L’événement Festival Place aux Jeux Houville-la-Branche a été mis à jour le 2026-05-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES