Festival Place aux Jeux Houville-la-Branche
Festival Place aux Jeux Houville-la-Branche samedi 27 juin 2026.
Houville-la-Branche
Festival Place aux Jeux
Houville-la-Branche Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Le week-end ludique revient pour sa 6e édition à Houville-la-Branche.
Deux jours entièrement dédiés au Jeu sous toutes ses formes, pour petits et grands. Jeux de société, animations ludiques et jeux concours seront au rendez-vous. Une belle occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis. Restauration sur place. 33 rue du 16 Juin 1940. .
Houville-la-Branche 28700 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 16 20 contact@jeupetille.com
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English :
The Fun Weekend is back for its 6th edition in Houville-la-Branche.
L’événement Festival Place aux Jeux Houville-la-Branche a été mis à jour le 2026-05-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES