Festival Place aux Mômes: ça va l’faire de la compagnie Diego & Joanes Perros-Guirec Perros-Guirec

Perros-Guirec

Festival Place aux Mômes: ça va l’faire de la compagnie Diego & Joanes

Perros-Guirec 1 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Tous les ans, le Festival Place aux Mômes met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale. Un moment de détente, de rire et d’émerveillement à vivre en famille!

Ça va l’faire est un duo, un tandem, un binôme, une paire de 2!

Comme une brise de Laurel et Hardy des temps actuels qui souffleraient sur un air de cirque.

Mais attention, ça se castagne ! Ça virevolte ! et ça se cherche des noises !

Un périple vers la drôlerie dans lequel le public est aspiré à l’insu de leur plein gré !

Du cirque populaire et actuel. Un duo de clown 2.0 !

Ce spectacle au titre argotique et populaire nous invite à découvrir une création qui, dans la fluidité d’un travail sans prise de tête, exprime l’évidence de la rencontre de ses deux enfants de la balle, et l’aisance naturelle dans laquelle ils ont inscrit leur pratique artistique. Comme un pied de nez au ratage, un ça va marcher un poil gentillet un on y croit un peu naïf ! Comme une brise de Laurel et Hardy des temps modernes qui soufflerait sur un air de cirque. Le premier est un brin rondouillard ! Le second dégingandé ! Ensemble tout au long de ce voyage jubilatoire, ils vont dévider le fil du sens, celui d’une histoire issue de leur parcours, et de leurs racines.

Durée: 45 min Spectacle à 17h

Animation gratuite pour tous dans les jardins du Palais des Congrès.

Repli au Palais des Congrès en cas de pluie. .

Perros-Guirec 1 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

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L’événement Festival Place aux Mômes: ça va l’faire de la compagnie Diego & Joanes Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de Perros-Guirec