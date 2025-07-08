Festival Place aux mômes Jardin de Césarine Carnac

Festival Place aux mômes Jardin de Césarine Carnac mardi 8 juillet 2025.

Festival Place aux mômes

Jardin de Césarine Avenue Zacharie Le Rouzic Carnac Morbihan

Début : 2025-07-08 18:00:00

fin : 2025-08-05 19:00:00

2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Le Festival Place aux Mômes est un festival d’arts de la rue à destination du jeune public. Concerts, magie, danse, clowns, les spectateurs se laissent surprendre par un univers différent mais toujours de grande qualité artistique.

Pendant les vacances, les enfants peuvent découvrir un spectacle 100% gratuit.

Tous les mardis au jardin de Césarine à 18h.

Plus d’informations sur le programme https://www.ot-carnac.fr/infos-pratiques/grands-evenements/spectacle-enfants/ .

Jardin de Césarine Avenue Zacharie Le Rouzic Carnac 56340 Morbihan Bretagne

L’événement Festival Place aux mômes Carnac a été mis à jour le 2025-07-31 par CRT Bretagne_