Festival Place aux Mômes Salle du Ménec Carnac

Festival Place aux Mômes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 15:30:00

fin : 2026-02-24 16:30:00

Date(s) :

2026-02-24

À 15h30, spectacle enfant Nominoë naissance d’un roi par la Cie La Goulotte

Et si un homme ordinaire devenait le héros de son pays ? Nominoë n’était pas destiné à régner, et pourtant, les événements et les rencontres de sa vie vont le pousser vers le pouvoir. Aux côtés de son fidèle ami Convoïon, il construit son image, anticipe chaque mouvement et transforme ses actions en légende. Entre musique ancienne et créations contemporaines, ce spectacle convoque émotions, images et souvenirs. Il célèbre la fierté, l’identité bretonne et la force d’un homme qui a su saisir son destin. Une épopée musicale qui fait vibrer l’âme, le corps et l’esprit, et raconte l’histoire d’un roi, même si ce n’est que pour un instant…

Épopée musicale à partir de 5 ans. Durée 45mn. Gratuit sans réservation .

Salle du Ménec Chemin du Nilestrec Carnac 56340 Morbihan Bretagne

