Festival Place aux Mômes Conte musical Qui a coupé l’eau de la compagnie Qui a coupé l’eau de la compagnie La boîte à talents Perros-Guirec Perros-Guirec
jeudi 22 octobre 2026 · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Festival Place aux Mômes Conte musical Qui a coupé l’eau de la compagnie Qui a coupé l’eau de la compagnie La boîte à talents
Perros-Guirec 1 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 17:00:00
fin : 2026-10-22 17:50:00
Date(s) :
2026-10-22
Kimo est une petite fille intrépide et très curieuse. Un matin, elle découvre qu’il n’y a plus d’eau dans les robinets, et que cela touche le monde entier.
Avec l’aide de son voisin, le professeur Sam Harchepas, un grand scientifique, elle part mener l’enquête…
Des canalisations des villes jusqu’à la banquise en passant par les sources souterraines, les rivières et même l’Himalaya, Kimo parcourt le monde.
Elle rencontre un ingénieur des eaux , un poisson ou encore un ours polaire qui, tous à leur échelle, témoignent d’une situation alarmante
il y a de moins en moins d’eau potable sur la planète !
Que faire pour y remédier ?
Qui a coupé l’eau ?
À partir de 4 ans Gratuit. Nombre de places limité
Pas de réservations. .
Perros-Guirec 1 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
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English :
L’événement Festival Place aux Mômes Conte musical Qui a coupé l’eau de la compagnie Qui a coupé l’eau de la compagnie La boîte à talents Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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