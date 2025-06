Festival Place aux Mômes: » L’attirail » de la compagnie La Plaine de Joie Perros-Guirec Perros-Guirec 17 juillet 2025 17:00

Côtes-d’Armor

Festival Place aux Mômes: » L’attirail » de la compagnie La Plaine de Joie Perros-Guirec 1 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 17:00:00

fin : 2025-07-17 17:45:00

Date(s) :

2025-07-17

Tous les ans, le Festival Place aux Mômes met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale. Un moment de détente, de rire et d’émerveillement à vivre en famille!

A travers le jeu et la manipulation d’objets en métal, un garçon de piste plonge dans ses souvenirs et emmène les spectateurs à la rencontre d’un cirque imaginaire d’Hercule, l’homme le plus fort du monde aux Boulanov très grands acrobates, en passant par Pitre le clown, un fakir mangeur de clous, un lion timide ou encore la belle écuyère Cynthia, c’est tout un cirque qui prend vie à la manière de Calder. Drôle, poétique et touchant.

Durée: 45 min Spectacle à 17h

Animation gratuite pour tous dans les jardins du Palais des Congrès.

Repli au Palais des Congrès en cas de pluie. .

Perros-Guirec 1 boulevard Joseph Le Bihan

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Place aux Mômes: » L’attirail » de la compagnie La Plaine de Joie Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme de Perros-Guirec