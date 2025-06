Festival Place aux Mômes: » L’avenir c’était mieux avant » de la compagnie Les Vils Brequins Perros-Guirec Perros-Guirec 7 août 2025 17:00

Côtes-d’Armor

Festival Place aux Mômes: » L’avenir c’était mieux avant » de la compagnie Les Vils Brequins Perros-Guirec 1 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 17:00:00

fin : 2025-08-07 18:00:00

Date(s) :

2025-08-07

Tous les ans, le Festival Place aux Mômes met à l’honneur les arts vivants à travers une programmation éclectique et originale. Un moment de détente, de rire et d’émerveillement à vivre en famille!

Virée intemporelle dans un univers poétique et décalé, où les vinyles, les rires et les rimes s’envolent au tempo du jazz comme à celui du hip-hop Filipon et son bon Cissous vont devoir travailler de concert pour accomplir les dernières volontés de feu Hildegarde.

Durée 60 min Spectacle à 17h

Animation gratuite pour tous dans les jardins du Palais des Congrès.

Repli au Palais des Congrès en cas de pluie. .

Perros-Guirec 1 boulevard Joseph Le Bihan

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Place aux Mômes: » L’avenir c’était mieux avant » de la compagnie Les Vils Brequins Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme de Perros-Guirec