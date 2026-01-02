Festival Place aux Mômes: Nominoë, Naissance d’un Roi de la compagnie La Goulotte ☘️ Perros-Guirec Perros-Guirec
Perros-Guirec 1 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-26 17:00:00
fin : 2026-02-26 17:45:00
2026-02-26
Nominoë, initialement destiné à ne pas régner, se voit propulsé vers le pouvoir grâce aux événements et aux rencontres de sa vie.
Spectacle sous forme d’épopée musicale et de théâtre d’ombres.
À partir de 5 ans Gratuit. Nombre de places limité
Animation gratuite pour tous dans les jardins du Palais des Congrès.
Repli au Palais des Congrès en cas de pluie. .
Perros-Guirec 1 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
