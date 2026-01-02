Festival Place aux Mômes: Nominoë, Naissance d’un Roi de la compagnie La Goulotte ☘️ Perros-Guirec Perros-Guirec

Festival Place aux Mômes: Nominoë, Naissance d’un Roi de la compagnie La Goulotte ☘️

Perros-Guirec 1 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-26 17:00:00

fin : 2026-02-26 17:45:00

2026-02-26

Nominoë, initialement destiné à ne pas régner, se voit propulsé vers le pouvoir grâce aux événements et aux rencontres de sa vie.

Spectacle sous forme d’épopée musicale et de théâtre d’ombres.

À partir de 5 ans Gratuit. Nombre de places limité

Animation gratuite pour tous dans les jardins du Palais des Congrès.

Repli au Palais des Congrès en cas de pluie. .

Perros-Guirec 1 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

