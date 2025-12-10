Festival Place aux Mômes- Lagadennou Roscoff
Tarif : – –
Festival Place aux Mômes. Printemps
La compagnie Poussins Phoniques.
Spectacle pour enfants (tout public) à partir de 4 ans.
Salle polyvalente.
Durée 45 min. .
Lagadennou Complexe sportif Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 24 43 00
