Festival Place aux Mômes- Lagadennou Roscoff

Lagadennou Complexe sportif Roscoff Finistère

Début : 2026-04-20 17:00:00
fin : 2026-04-20

2026-04-20

Festival Place aux Mômes. Printemps
La compagnie Poussins Phoniques.
Spectacle pour enfants (tout public) à partir de 4 ans.
Salle polyvalente.
Durée 45 min.   .

Lagadennou Complexe sportif Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 24 43 00 

