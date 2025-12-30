Festival Place aux Mômes Spectacle Deraillo Sprint de la Cie Choukibenn. L’Atelier, médiathèque Plouescat

Festival Place aux Mômes Spectacle Deraillo Sprint de la Cie Choukibenn.

L’Atelier, médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 18:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Pour faire vivre des courses cyclistes et recréer l’ambiance du Tour de France, les frères Guidon, deux profs farfelus, ont créé le Déraillo-Sprint une machine imposante composée de roulements, d’engrenages et de trois vélos d’appartement. Des coureurs triés sur le volet se mettent en selle pour défier le champion en titre dans une mécanique bien huilée qui ne demande qu’à dérailler…

Spectacle pour enfants (tout public) à partir de 5 ans.

Durée 55 min. .

L’Atelier, médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 24 43 00

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English : Festival Place aux Mômes Spectacle Deraillo Sprint de la Cie Choukibenn.

L’événement Festival Place aux Mômes Spectacle Deraillo Sprint de la Cie Choukibenn. Plouescat a été mis à jour le 2026-03-18 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX