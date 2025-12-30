Festival Place aux Mômes Spectacle La légende de Verbruntschneck de la Cie Fox Cie. L’Atelier, médiathèque Plouescat

Festival Place aux Mômes Spectacle La légende de Verbruntschneck de la Cie Fox Cie.

L’Atelier, médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Nous sommes à quelques minutes du début de la représentation. Le metteur en scène également présentateur et technicien de la compagnie est là, le décor est monté, les costumes sont en place, la sono est branchée mais pas de comédiens en train de s’échauffer en coulisses !

L’équipe est-elle quelque part sur le bord d’une route, à côté d’un minibus en panne ? y’ a-t-il eu une grosse dispute, un clash de dernier instant ? Ou n’y a-t-il jamais eu de troupe de théâtre dans cette compagnie ?

Heureusement le public est chaud !, grâce à lui le spectacle aura bien lieu.

Spectacle pour enfants (tout public) à partir de 3 ans.

Durée 50 min. .

L’Atelier, médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 24 43 00

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English : Festival Place aux Mômes Spectacle La légende de Verbruntschneck de la Cie Fox Cie.

L’événement Festival Place aux Mômes Spectacle La légende de Verbruntschneck de la Cie Fox Cie. Plouescat a été mis à jour le 2026-03-18 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX