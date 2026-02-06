FESTIVAL – Plaine Ère Sculpture sociale La Halvêque Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 16:30 – 18:00

Gratuit : oui En famille, Jeune Public

Par La Ville de Nantes, la Sculpture sociale, l’Accoord, Léo Lagrange AnimationLa sculpture sociale accueille une exposition née d’un partenariat entreartistes, enfants du périscolaire et de l’extrascolaire Beaujoire, Maisonneuve, Batignolles. La Halvêque sera mise en lumière sur trois temps :passé, présent et futur. Un parcours Baludik sera également proposé.

Sculpture sociale La Halvêque Nantes 44300



Afficher la carte du lieu Sculpture sociale La Halvêque et trouvez le meilleur itinéraire

