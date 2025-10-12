FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE CONFÉRENCE « L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PEUT-ELLE AMÉLIORER LES PRÉVISIONS MÉTÉO » Saint-Gély-du-Fesc

Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Conférence L’intelligence artificielle peut-elle améliorer les prévisions météo , par Laure RAYNAUD, météorologue, Centre National de Recherches Météorologiques, Toulouse.

Laure RAYNAUD est chercheuse et responsable d’une équipe de recherche au Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM). Météorologue de formation, ses travaux portent sur la modélisation atmosphérique et la valorisation des prévisions pour les usagers fortement ‘météo-sensibles’ (agriculture, énergie). Elle s’est également investie depuis plusieurs années dans l’intelligence artificielle (IA) et ses applications en météorologie. À ce titre elle coordonne les travaux en IA pour la prévision du temps à Météo-France, et porte une chaire sur cette thématique à l’Institut d’Intelligence Artificielle de Toulouse (ANITI).

Entrée libre, tous publics. .

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 6 85 31 50 11 reservation.astec-psl@orange.fr

English :

Conference « Can artificial intelligence improve weather forecasts? » by Laure RAYNAUD, meteorologist, Centre National de Recherches Météorologiques, Toulouse.

German :

Vortrag « Kann künstliche Intelligenz die Wettervorhersage verbessern? », von Laure RAYNAUD, Meteorologin, Centre National de Recherches Météorologiques, Toulouse.

Italiano :

Conferenza « L’intelligenza artificiale può migliorare le previsioni meteorologiche? » di Laure RAYNAUD, meteorologa, Centre National de Recherches Météorologiques, Tolosa.

Espanol :

Conferencia « ¿Puede la inteligencia artificial mejorar las previsiones meteorológicas? » por Laure RAYNAUD, meteoróloga, Centre National de Recherches Météorologiques, Toulouse.

