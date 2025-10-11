FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE CONFÉRENCE SUR LA RENCONTRE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE Saint-Gély-du-Fesc

FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE CONFÉRENCE SUR LA RENCONTRE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Conférence sur la rencontre de l’intelligence artificielle et de l’intelligence collective Pl@ntNet des plantes méditerranéennes aux tropiques, une aventure scientifique citoyenne , par Pierre BONNET, chercheur au CIRAD à Montpellier.

Chercheur au Cirad, au sein de l’unité de recherche AMAP (botAnique et Modélisation de l’Architecture des Plantes et des végétations), Pierre BONNET est spécialisé dans l’informatique de la biodiversité et plus particulièrement l’expérimentation de nouvelles méthodes pour le développement d’outils numériques en appui à la conservation. Coordinateur de la plateforme Pl@ntNet depuis 2009, ses recherches portent sur la production et le partage de données et de méthodes, dans le but d’améliorer notre compréhension de la biodiversité végétale et de la dynamique des habitats. En combinant des techniques d’apprentissage automatique avec des données de terrain, il cherche à développer des approches innovantes pour la reconnaissance automatisée des plantes, la modélisation de la distribution des espèces et l’évaluation des habitats.

Entrée libre, tous publics. .

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 6 85 31 50 11 reservation.astec-psl@orange.fr

English :

Conference on the meeting of artificial intelligence and collective intelligence: « Pl@ntNet: from Mediterranean plants to the tropics, a scientific citizen adventure », by Pierre BONNET, researcher at CIRAD in Montpellier.

German :

Vortrag über das Zusammentreffen von künstlicher und kollektiver Intelligenz: « Pl@ntNet: Von den Mittelmeerpflanzen in die Tropen, ein wissenschaftliches Bürgerabenteuer » , von Pierre BONNET, Forscher am CIRAD in Montpellier.

Italiano :

Conferenza sull’intersezione tra intelligenza artificiale e intelligenza collettiva: « Pl@ntNet: dalle piante mediterranee ai tropici, un’avventura di citizen science », a cura di Pierre BONNET, ricercatore del CIRAD di Montpellier.

Espanol :

Conferencia sobre la intersección entre inteligencia artificial e inteligencia colectiva: « Pl@ntNet: de las plantas mediterráneas a los trópicos, una aventura de ciencia ciudadana », a cargo de Pierre BONNET, investigador del CIRAD en Montpellier.

