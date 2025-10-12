FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE CONFÉRENCE SUR LE GÉNIE HUMAIN Saint-Gély-du-Fesc

FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE CONFÉRENCE SUR LE GÉNIE HUMAIN Saint-Gély-du-Fesc dimanche 12 octobre 2025.

FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE CONFÉRENCE SUR LE GÉNIE HUMAIN

Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Conférence sur le génie humain 1905, année miraculeuse d’Einstein L’année où les sciences ont bifurqué par Boris CHENAUD, Maître de conférences en physique, Université de Montpellier.

Conférence sur le génie humain 1905, année miraculeuse d’Einstein L’année où les sciences ont bifurqué par Boris CHENAUD, Maître de conférences en physique, Université de Montpellier.

Boris CHENAUD est maître de conférences à l’Université de Montpellier, chercheur en physique expérimentale au Laboratoire Charles Coulomb. Spécialiste du transport quantique, il est aussi engagé dans la médiation scientifique. Il a coorganisé sur Montpellier l’Année mondiale de la physique 2005 et l’Année de la lumière 2015. Il est l’auteur de 1905, année miraculeuse d’Einstein, à paraître à l’été 2025 chez Ellipse.

Entrée libre, tous publics. .

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 6 85 31 50 11 reservation.astec-psl@orange.fr

English :

Lecture on human genius: « 1905, Einstein?s miraculous year? The year when science took a fork in the road » by Boris CHENAUD, Senior Lecturer in Physics, University of Montpellier.

German :

Vortrag über das menschliche Genie: « 1905, Einsteins Wunderjahr? Das Jahr, in dem sich die Wissenschaft verzweigte » von Boris CHENAUD, Dozent für Physik an der Universität Montpellier.

Italiano :

Conferenza sul genio umano: « 1905, l’anno miracoloso di Einstein? L’anno in cui la scienza ha imboccato un bivio » di Boris CHENAUD, docente senior di fisica all’Università di Montpellier.

Espanol :

Conferencia sobre el genio humano: « 1905, ¿el año milagroso de Einstein? El año en que la ciencia se bifurcó », por Boris CHENAUD, Profesor titular de Física, Universidad de Montpellier.

L’événement FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE CONFÉRENCE SUR LE GÉNIE HUMAIN Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2025-08-29 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP