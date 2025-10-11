FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE PETIT-DÉJEUNER AVEC PAULA DIAS Saint-Gély-du-Fesc

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11 2025-10-12

Petit-déjeuner avec Paula Dias, responsable de la communication du CEFE, spécialiste des mésanges.

Paula DIAS est chercheure CNRS au Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive (CEFE), où elle est chargée du Dialogue Science-Société, référente Médiation Scientifique et Chargée de Communication. Des goélands de Berlenga dans son Portugal natal aux mésanges de Corse et d’Occitanie, en passant par les Gobe-mouches de Gotland en Suède et les oiseaux de Chongming en Chine, oiseaux et îles l’ont toujours passionnée. Les regards multiples sur la nature et la vie lui ont donné envie de créer des passerelles entre la recherche et le reste ; de sensibiliser, communiquer, intégrer les acteurs de la conservation de la nature, intégrer science, musique, art, littérature ; de s’impliquer dans la médiation scientifique, traduire les messages d’un monde à l’autre, mettre ensemble autour de la nature chercheurs, associations, écoles, collectivités…

Paula Dias a souvent présenté une conférence intitulée Une mésange passe que nous racontent les oiseaux sur la forêt, la ville et les changements climatiques ?

Venez découvrir avec elle comment on étudie les mésanges et ce qu’elles ont à nous raconter ! Vous repartirez sourire aux lèvres et plein de mésanges dans les yeux !

Inscription obligatoire 25 participant-e-s maximum.

Le lieu sera communiqué aux personnes inscrites .

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

English :

Breakfast with Paula Dias, CEFE communications manager and chickadee specialist.

German :

Frühstück mit Paula Dias, Kommunikationsbeauftragte des CEFE und Spezialistin für Meisen.

Italiano :

Colazione con Paula Dias, responsabile della comunicazione del CEFE e specialista di tette.

Espanol :

Desayuno con Paula Dias, responsable de comunicación de la CEFE y especialista en tetas.

