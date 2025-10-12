FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE PROJECTION DU FILM FLOW, LE CHAT QUI N’AVAIT PLUS PEUR DE L’EAU Saint-Gély-du-Fesc

Projection du film FLOW, le chat qui n’avait plus peur de l’eau .

Synopsis du film

Dans un monde où l’humanité semble avoir disparu, un petit chat noir tente de survivre à une montée des eaux généralisée. Alors que son foyer est submergé, il trouve refuge sur un bateau à voile, occupé par un capybara lymphatique, rejoint ensuite par un Maki catta (lémurien) collectionneur, un labrador très joueur et un messager sagittaire blessé, ces trois derniers abandonnés par les leurs. S’entendre avec ses nouveaux compagnons est, pour le chat de nature solitaire, un défi plus grand que surmonter sa peur de l’eau. Sur le bateau, tous finissent par s’entraider et apprennent à dépasser leurs différences, pour survivre dans ce monde nouveau.

Entrée libre, tous publics à partir de 8 ans (Le film ne comporte aucun dialogue et est accessible aux jeunes enfants).

Réservation conseillée. .

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 6 85 31 50 11 reservation.astec-psl@orange.fr

English :

Screening of the film « FLOW, the cat who was no longer afraid of water ».

German :

Vorführung des Films « FLOW, die Katze, die keine Angst mehr vor Wasser hatte ».

Italiano :

Proiezione del film « FLOW, il gatto che non aveva più paura dell’acqua ».

Espanol :

Proyección de la película « FLOW, el gato que ya no tenía miedo al agua ».

