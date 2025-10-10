FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE SOIRÉE CONCERT Saint-Gély-du-Fesc

FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE SOIRÉE CONCERT Saint-Gély-du-Fesc vendredi 10 octobre 2025.

FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE SOIRÉE CONCERT

Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : 2025-10-10

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi ont été composées en 1725 cette année marque donc le 300ème anniversaire de ces célèbres concertos. L’ASTEC-PSL a invité des conférences astro-musicales ( Les Quatre Saisons de l’Univers ) en 2023 et 2024. En raison de son tropisme sur la météorologie et le climat, elle ne pouvait pas manquer d’inclure ces concertos dans le programme de cette soirée, qui comportera aussi une œuvre du compositeur argentin Astor Piazzolla, titrée Les quatre saisons de Buenos Aires .

Ces œuvres seront interprétées par le Quatuor AURORES, qui fait partie de l’Orchestre de chambre du Languedoc.

Tous publics à partir de 10 ans. .

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 6 85 31 50 11 reservation.astec-psl@orange.fr

English :

Antonio Vivaldi?s Four Seasons were composed in 1725: this year marks the 300th anniversary of these famous concertos. ASTEC-PSL has invited astro-musical conferences (« The Four Seasons of the Universe ») in 2023 and 2024. Given its focus on meteorology and climate, the concertos were an obvious choice for this evening?s program.

German :

Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten wurden 1725 komponiert: Dieses Jahr ist also der 300. Geburtstag dieser berühmten Konzerte. Die ASTEC-PSL hat für die Jahre 2023 und 2024 astro-musikalische Vorträge (« Die vier Jahreszeiten des Universums ») eingeladen. Aufgrund ihres Schwerpunkts auf Meteorologie und Klimatologie war es für sie selbstverständlich, diese Konzerte in das Programm des heutigen Abends aufzunehmen.

Italiano :

Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi furono composte nel 1725, quindi quest’anno ricorre il 300° anniversario di questi famosi concerti. L’ASTEC-PSL ha invitato a tenere conferenze astro-musicali (« Le quattro stagioni dell’universo ») nel 2023 e nel 2024. Data la sua attenzione alla meteorologia e al clima, i concerti sono stati una scelta ovvia per il programma di questa serata.

Espanol :

Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi fueron compuestas en 1725, por lo que este año se cumple el 300 aniversario de estos famosos conciertos. ASTEC-PSL ha invitado a conferencias astro-musicales (« Las Cuatro Estaciones del Universo ») en 2023 y 2024. Dado su interés por la meteorología y el clima, los conciertos eran una elección obvia para el programa de esta noche.

