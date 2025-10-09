FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE SOIRÉE INAUGURALE Saint-Gély-du-Fesc

FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE SOIRÉE INAUGURALE

Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Conférence-débat Pas bête le vivant ! animée par Manon MONIER.

Le saviez-vous ? Le blob a des capacités cognitives particulièrement remarquables. Cette masse unicellulaire dépourvue de cerveau, trouve le chemin le plus court pour sortir d’un labyrinthe, reproduit nos réseaux de transport urbain, et peut transmettre son apprentissage. Mais nous avons surtout beaucoup à apprendre de nombreuses espèces animales ou végétales. Cela, et bien d’autres découvertes, sera présenté et illustré par des photos et des vidéos stupéfiantes !

Tous publics à partir de 8 ans.

Réservation conseillée. .

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie reservation.astec-psl@orange.fr

English :

Conference-debate: « Living things are not stupid », hosted by Manon MONIER.

German :

Konferenz und Debatte: « Pas bête le vivant! », moderiert von Manon MONIER.

Italiano :

Conferenza-dibattito: « Gli esseri viventi non sono stupidi », condotta da Manon MONIER.

Espanol :

Conferencia-debate: « Los seres vivos no son estúpidos », presentada por Manon MONIER.

