FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE SOIRÉE THÉÂTRALE Saint-Gély-du-Fesc

Le principe de ce spectacle d’improvisation théâtrale très spectaculaire est simple chaque spectateur invente et écrit sur un papier un titre potentiel de pièce de théâtre. Les papiers sont mélangés, l’un d’entre eux est tiré au sort et la phrase notée devient le titre de la pièce retenu pour le spectacle. Les comédiens, sans se concerter entre eux, prennent 20 secondes pour réfléchir, et se lancent dans l’instant dans une pièce de théâtre d’une heure et quart, entièrement improvisée. Une performance extraordinaire et une des grandes spécialités de la compagnie du capitaine. .

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie reservation.astec-psl@orange.fr

English :

« La pièce dont vous êtes l?auteur » by Cie du Capitaine.

The principle of this spectacular theatrical improvisation show is simple: each spectator invents and writes on a piece of paper a potential play title. The papers are shuffled, one of them drawn at random, and the phrase written down becomes the title of the play chosen for the show.

German :

« La pièce dont vous êtes l’auteur » von der Cie du Capitaine.

Das Prinzip dieses spektakulären Improvisationstheaters ist einfach: Jeder Zuschauer erfindet einen möglichen Titel für ein Theaterstück und schreibt ihn auf einen Zettel. Die Zettel werden gemischt, einer davon wird ausgelost und der notierte Satz wird zum Titel des Stücks, das für die Aufführung ausgewählt wird.

Italiano :

« La pièce dont vous êtes l’auteur » della Cie du Capitaine.

Il principio di questo spettacolo di improvvisazione teatrale altamente spettacolare è semplice: ogni spettatore inventa e scrive su un foglio di carta un potenziale titolo di un’opera. I fogli vengono mescolati, uno di essi viene estratto a caso e la frase scritta diventa il titolo dell’opera scelta per lo spettacolo.

Espanol :

« La pièce dont vous êtes l?auteur » de la Cie du Capitaine.

El principio de este espectáculo de improvisación teatral de gran espectacularidad es sencillo: cada espectador inventa y escribe en un papel un posible título de obra. Se barajan los papeles, se extrae uno al azar y la frase escrita se convierte en el título de la obra elegida para el espectáculo.

