FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE TABLE RONDE LES FILLES ET LA SCIENCE

Saint-Gély-du-Fesc

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Une table ronde réunira plusieurs personnalités chercheur-e-s, enseignants de lycée et universitaires, élèves de classes préparatoires, responsables au niveau de l’académie et de l’Université de Montpellier, qui répondront aux questions du public sur la question de l’accès des filles aux formations scientifiques, victime de préjugés surannés.

La discussion sera animée par Thérèse PEREZ-ROUX, vice-présidente de l’ASTEC-PSL, professeur émérite en sciences de l’éducation à l’Université Paul-Valéry de Montpellier.

Cathy CLERBAUX, Directrice de recherche en physique de l’atmosphère au LATMOS (Laboratoire ATmosphères et Observations Spatiales), médaille d’argent du CNRS en 2021, introduira brièvement le débat à partir de son expérience personnelle. .

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 6 85 31 50 11 reservation.astec-psl@orange.fr

English :

A round-table discussion will bring together a number of leading figures: researchers, high school and university teachers, students from preparatory classes, officials from the Montpellier Academy and University, who will answer questions from the public on the issue of girls? access to scientific training, a victim of outdated prejudices.

German :

An einem runden Tisch werden mehrere Persönlichkeiten teilnehmen: Forscher/innen, Lehrer/innen von Gymnasien und Universitäten, Schüler/innen von Vorbereitungsklassen, Verantwortliche auf Ebene der Akademie und der Universität Montpellier. Sie werden Fragen des Publikums zum Thema Zugang von Mädchen zu wissenschaftlichen Studiengängen beantworten, der noch immer Opfer von veralteten Vorurteilen ist.

Italiano :

Una tavola rotonda riunirà diverse figure di spicco: ricercatori, insegnanti di scuola secondaria e universitari, studenti delle classi preparatorie, funzionari dell’autorità educativa locale e dell’Università di Montpellier, che risponderanno alle domande del pubblico sulla questione dell’accesso delle ragazze alla formazione scientifica, vittima di pregiudizi ormai superati.

Espanol :

Una mesa redonda reunirá a numerosas personalidades: investigadores, profesores de enseñanza secundaria y universitaria, alumnos de clases preparatorias, responsables de la autoridad educativa local y de la Universidad de Montpellier, que responderán a las preguntas del público sobre la cuestión del acceso de las niñas a la formación científica, víctima de prejuicios caducos.

