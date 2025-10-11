FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE THÉÂTRE IMPROCONF Saint-Gély-du-Fesc

FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE THÉÂTRE IMPROCONF Saint-Gély-du-Fesc samedi 11 octobre 2025.

FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE THÉÂTRE IMPROCONF

Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Théâtre Improconf par la Cie du Capitaine et un conférencier surprise.

Théâtre Improconf par la Cie du Capitaine et un conférencier surprise.

Pourquoi choisir entre le plaisir d’apprendre et celui de rire quand on peut faire les deux ? Voici le spectacle d’improvisation théâtrale de la Compagnie du Capitaine L’Impro-Conférence ! Le principe ? Un conférencier-surprise spécialiste de son domaine scientifique présentera son travail et ses recherches en une petite demi-heure. Puis, dans la foulée, l’équipe de comédiens qui a assisté comme vous à la conférence, donnera 45 minutes de spectacle d’improvisation théâtrale sur le même sujet, en apportant leurs réponses farfelues à vos questions sérieuses ! Quitte pour le scientifique à remettre les idées en place à la fin du spectacle.

Spectacle original d’improvisation théâtrale conçu et mis en scène par Julien Masdoua et interprété par les comédien.nes de la compagnie du Capitaine.

Entrée libre, tous publics. .

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 6 85 31 50 11 reservation.astec-psl@orange.fr

English :

Théâtre Improconf by the Cie du Capitaine and a surprise speaker.

German :

Théâtre Improconf par la Cie du Capitaine et un conférencier surprise (Improvisationstheater der Cie du Capitaine und ein Überraschungsredner).

Italiano :

Improvvisazione teatrale a cura della Cie du Capitaine e un relatore a sorpresa.

Espanol :

Teatro Improconf a cargo de la Cie du Capitaine y un orador sorpresa.

L’événement FESTIVAL PLANÈTE VIVANTE THÉÂTRE IMPROCONF Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2025-08-29 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP