Festival Play it Again #11 Coutances

Festival Play it Again #11 Coutances vendredi 19 septembre 2025.

Festival Play it Again #11

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-09-29

Date(s) :

2025-09-19

Festival Play it Again #11 les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui, au cinéma le Long-courT à Coutances. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

English : Festival Play it Again #11

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Play it Again #11 Coutances a été mis à jour le 2025-09-05 par Coutances Tourisme