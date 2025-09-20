Festival Play it Again #11 « La Ruée vers l’or » de Charles Chaplin avec présentation de la projection 35mm au numérique et d’une visite de cabine Coutances
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Début : 2025-09-20 18:15:00
Festival Play it Again #11 les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui, au cinéma le Long-courT à Coutances. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
English : Festival Play it Again #11 « La Ruée vers l’or » de Charles Chaplin avec présentation de la projection 35mm au numérique et d’une visite de cabine
