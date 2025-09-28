Festival Play It Again! 2025 Ciné-débat « Il était une fois dans l’Ouest » de Sergio Leone Cinénacre Douvres-la-Délivrande

Festival Play It Again! 2025 Ciné-débat « Il était une fois dans l’Ouest » de Sergio Leone

Cinénacre 5 Allée du Temps Libre Douvres-la-Délivrande Calvados

Projection du classique de Sergio Leone « Il était une fois dans l’Ouest » (vost). Avant la séance, une discussion en salle avec Marc Olry, spécialiste du cinéma de western, pour vous parler de l’oeuvre du réalisateur + quiz à partir d’extraits musicaux.

Du 19 au 29 septembre 2025, Cinénacre vous invite au festival de cinéma dédié aux films de patrimoine organisé par l’ADRC. Accessible à l’ensemble des publics, portez un regard contemporain sur les films d’hier et participez à des moments d’échange grâce aux rencontres avec des intervenants spécialistes du cinéma !

Cinénacre 5 Allée du Temps Libre Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 36 14 65 contact-cinema@cinenacre.net

English : Festival Play It Again! 2025 Ciné-débat « Il était une fois dans l’Ouest » de Sergio Leone

Screening of Sergio Leone’s classic « Once Upon a Time in the West » (vost). Pre-screening discussion with Marc Olry, a specialist in Western cinema, about the director’s work + quiz based on musical excerpts.

German : Festival Play It Again! 2025 Ciné-débat « Il était une fois dans l’Ouest » de Sergio Leone

Vorführung des Klassikers von Sergio Leone « Es war einmal im Westen » (vost). Vor der Vorstellung ein Gespräch im Saal mit Marc Olry, Spezialist für Westernfilme, der über das Werk des Regisseurs spricht + Quiz anhand von Musikausschnitten.

Italiano :

Proiezione del classico di Sergio Leone « C’era una volta il West » (vost). Prima della proiezione, dibattito in sala con Marc Olry, specialista di cinema western, per parlare dell’opera del regista + quiz basato su estratti musicali.

Espanol :

Proyección del clásico de Sergio Leone « Érase una vez en el Oeste » (vost). Antes de la proyección, coloquio en la sala de cine con Marc Olry, especialista en cine del Oeste, para hablar de la obra del director + cuestionario basado en extractos musicales.

