Festival play it again 2025 | La reine Margot en présence de Dominique Blanc Hérouville-Saint-Clair jeudi 18 septembre 2025.

4 Square du Théàtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Début : 2025-09-18 20:00:00

fin : 2025-09-18 23:30:00

2025-09-18

Le Festival Play It Again ! 2025 s’ouvre au Café des images avec la projection de La Reine Margot de Patrice Chéreau, présentée par Dominique Blanc, marraine de cette 11e édition.

Organisé par l’ADRC, le festival célèbre les grands films du patrimoine en version restaurée.

En collaboration avec l’ADRC Agence nationale pour le développement du cinéma en régions

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2025 avec H/F Normandie

Du 18 au 29 septembre 2025 se tient la 11e édition du Festival Play It Again !. Cette année, l’ouverture nationale de l’événement, organisé par l’ADRC avec le soutien du CNC et de nombreux partenaires, a lieu au Café des images.

À cette occasion, l’actrice Dominique Blanc, marraine de cette 11e édition, nous fait l’honneur de présenter La Reine Margot de Patrice Chéreau, en avant-première, avant sa ressortie nationale à l’automne.

Trente ans après sa sortie, et en amont de la rétrospective dédiée à Patrice Chéreau en novembre 2025, redécouvrez La Reine Margot, l’œuvre la plus ambitieuse de ce grand cinéaste et metteur en scène de théâtre. Sortie en 1994, cette fresque historique magistrale a profondément marqué une génération, notamment par sa représentation saisissante du massacre de la Saint-Barthélemy — un écho troublant aux violences contemporaines. Adapté du roman d’Alexandre Dumas, en collaboration avec la scénariste Danièle Thompson, le film, qui a nécessité cinq ans de préparation, a rencontré un immense succès public. Véritable opéra de passions, flamboyant et sanglant, La Reine Margot est aussi un puissant réquisitoire contre l’intolérance religieuse.

Dominique Blanc, figure majeure du cinéma et du théâtre, inaugure le Festival avec cette projection exceptionnelle au Café des images, à Hérouville-Saint-Clair. Après avoir brillé à l’ouverture du dernier Festival de Cannes dans le rôle de Fanfan Béguin (Partir un jour, d’Amélie Bonnin), elle revient sur grand écran dans celui d’Henriette de Nevers. Le lendemain, elle animera une séance d’éducation à l’image à destination des lycéen·nes du territoire, affirmant son engagement pour la transmission et l’éducation artistique des jeunes générations.

La projection de la version restaurée de La Reine Margot sera suivie d’une rencontre avec Dominique Blanc, sociétaire de la Comédie-Française, en présence de Nadège Lauzzana, présidente de l’ADRC, et de Christian Landais, délégué général de l’ADRC.

Version restaurée 4K par Pathé, aux laboratoires Eclair Group et L.E. Diapason, à l’occasion des 30 ans du film

Ressortie en salles le 1er octobre 2025, par Malavida Films

Distinctions

Festival de Cannes 1994 — Prix du Jury & Prix d’interprétation féminine

César 1995 — Meilleure actrice, Meilleure actrice dans un second rôle, Meilleur acteur dans un second rôle, Meilleure photographie, Meilleurs costumes

Festival Play It Again !

Un festival pour (re)découvrir en salle les chefs-d’œuvre du cinéma classiques incontournables et perles rares en versions restaurées. S’émerveiller, décrypter les images, et poser un regard contemporain sur les films d’hier tel est le programme des réjouissances. .

4 Square du Théàtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 45 34 70 info@cafedesimages.fr

